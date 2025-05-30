Кредитный рейтинг жителей Кубани оказался ниже среднероссийского

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2025 года средний индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) по России составил 763 балла. В Краснодарском крае значение оказалось ниже — 742 балла. Такой же уровень зафиксирован и в Краснодаре, разницы между краевым центром и регионом не наблюдается, следует из данных исследования ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наивысший ИКР в стране — 817 баллов — зафиксирован у заемщиков Магаданской области, где за год рейтинг вырос на 6 пунктов. В числе регионов с наиболее высокими значениями также значатся Москва (795), Чувашия (788), Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий АО (по 782), Калужская область (781), Тверская и Брянская области, а также Марий Эл (по 780), и Ханты-Мансийский АО (779).

В большинстве случаев жители административных центров-миллионников демонстрируют более высокий рейтинг, чем в среднем по региону. Так, в Самарской области разрыв составил 28 баллов — 782 в Самаре против 754 в области. В Красноярском и Пермском краях различие достигло 17 и 16 пунктов соответственно. В некоторых регионах, напротив, жители областных центров демонстрируют более низкие значения: в Челябинске — 750 баллов против 762 по области, в Воронеже — 771 против 778.

Вячеслав Рыжков