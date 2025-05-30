Ярославца будут судить за гибель трех человек в ДТП

Исполняющий обязанности прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем гибель трех человек в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Следствие считает, что в декабре 2024 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал ночью на автомобиле LADA Largus по дороге «Золотое кольцо» в сторону Костромы.

В районе Туношны он не справился с управлением при перестроении и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении на соседней полосе автомобилем ГАЗ. В результате чего ГАЗ получил неуправляемое смещение влево с выездом на встречную полосу и столкнулся там с другим автомобилем ГАЗ. В результате аварии двое водителей автомобилей ГАЗ, а также один из пассажиров ГАЗ получили травмы, от которых скончались.

22-летний водитель обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии опьянения). Вскоре ему вручат копию обвинительного заключения, и дело будет передано в суд.

«Санкция части 6 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание за совершение указанного преступления от 8 до 15 лет лишения свободы»,— пояснили в прокуратуре.

Алла Чижова