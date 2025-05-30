Бывшего депутата заксобрания отправили в колонию

Пермский краевой суд отправил под стражу экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина. Апелляция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы. Его сын Егор Плюснин приговорён к пяти годам лишения свободы. Предприниматель Юрий Рогожников получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ранее суд первой инстанции согласился с версией следствия, что фигуранты похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей господина Плюснина. Никто из подсудимых вины не признал. Отец и сын Плюснины получили по шесть и пять лет лишения свободы условно, а господин Рогожников— четыре года условного заключения.

Прокуратура настаивала на реальном сроке, гособвинитель предлагал приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.

Приговор пытались обжаловать как осужденные, так и прокуратура.