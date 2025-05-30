В Ростове-на-Дону менее половины компаний планируют провести летний корпоратив

В Ростове-на-Дону 43% компаний планируют провести летний корпоратив. Об этом сообщает портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмечается, что чаще всего организаторы выбирают в качестве формата пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от hr, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону женщины более позитивно относятся к мероприятиям компании, чем мужчины.

Константин Соловьев