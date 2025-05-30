Строительство нового корпуса больницы в Перми оценили почти в 4 млрд рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право строительства лечебного многопрофильного комплекса в Орджоникидзевском районе Перми.

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Как указано в техническом задании, новый корпус требуется построить на ул. Писарева, 16, где располагается больница Архангела Михаила. Общая площадь шестиэтажного здания составит 17 тыс. кв. м. Медицинский центр будет рассчитан на 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации.

Подрядчик должен приступить к проектированию 9 сентября 2025 года, к строительным работам — 13 февраля 2027 года, сдать объект — 13 мая 2029 года.

Максимальная цена контракта определена в 3,9 млрд руб. Итоги конкурса подведут 24 июня.