В Новотроицке оглашен приговор по делу о попытке хищения 4 тонн меди с завода

Трое жителей Новотроицка признаны виновными в покушении на кражу более 4 т меди (ч. 3 ст. 30; п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Приговор вынес городской суд. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Суд поддержал позицию гособвинителя и приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы в колониях общего и строгого режимов на сроки от двух с половиной до трех с половиной лет.

Судебное следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемые решили похитить с территории градообразующего предприятия АО «Уральская сталь» лом и отходы меди массой свыше 4 т. Их общая стоимость составила более 2,3 млн руб.

Полицейские задержал одного из подсудимых, когда он пытался вывезти 230 кг лома в кузове автомобиля. Остальной металл нашли в тайнике на территории предприятия.

Георгий Портнов