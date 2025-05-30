По данным «АльфаСтрахования», на автомобили китайских брендов приходится свыше 70% полисов каско, оформляемых на новые автомобили в России. Чем объясняется такая ситуация, «Ъ-Кубань» рассказал директор Южного регионального центра «АльфаСтрахование» Николай Дорофеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дорофеев

Фото: предоставлено автором Николай Дорофеев

Фото: предоставлено автором

«Рост доли новых китайских автомобилей в каско напрямую связан с продажами дилеров. И главная причина роста — это, естественно, уход практически всех западных автомобильных брендов из России. Не имея альтернативы, клиенты покупают автомобили с официальными представительствами в России, сохраняется возможность выбора моделей на складах в наличии, а также присутствует гарантия.

Основные продукты, выбираемые владельцами китайских авто — это ОСАГО и классическое каско. И мы наблюдаем рост спроса на каско от “бесполисных”, то есть участников дорожного движения, которые ездят без ОСАГО, таких водителей на дорогах Краснодарского края 36%. Количество клиентов в первом полугодии этого года, которые оформили такой полис в офисе компании или у агентов, увеличилось в два раза. Почему автовладельцы не покупают ОСАГО — отдельный вопрос, который предстоит проанализировать. Речь, в первую очередь, про продажи у дилеров: популярные услуги — это классическое каско (с полным набором рисков).

Проблемы по срокам и качеству ремонта китайских автомобилей в России сохраняются. Наша задача, как и у остальных страховщиков — помочь потребителям в сложной ситуации. Мы постоянно мониторим качество и сроки ремонта, оперативно информируем об этом клиентов, поскольку работы могут затянутся не по нашей причине на полгода. Основные трудности возникают с доставкой запчастей, которые могут задержаться на длительный срок. Клиент, оставшись без автомобиля, начинает переживать».