Председатель ТИКа из Оренбуржья обвиняется в присвоении

В Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу председателя территориальной избирательной комиссии. Ей инкриминируется присвоение с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ясненского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая во время подготовки и проведения выборов «использовала свое служебное положение для подготовки фиктивного договора аренды транспортного средства и актов о его использовании». Благодаря этому она смогла присвоить более 100 тыс. руб.

Обвиняемая возместила причиненный ущерб на этапе расследования. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов