Сотрудника военной разведки США задержали за попытку передать секретные данные

IT-специалиста Разведывательного управления Пентагона подозревают в попытке передать информацию о национальной обороне представителю иностранного правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

28-летний Нэйтан Вилас Латч работал в Минобороны с 2019 года и имел доступ к секретным документам. В марте ФБР начало операцию по задержанию подозреваемого после получения наводки. Спецслужба получила сведения, что сотрудник разведки предложил передать документы властям дружественного государства. С Латчем связался тайный агент ФБР под видом представителя иностранного правительства. В течение трех дней Латч переносил служебные сведения на внешний носитель, после чего договорился о передаче данных.

Подозреваемый оставил флешку с документами в парке, которую изъяли агенты ФБР после ухода Латча. На флешке содержалось несколько документов под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно». Затем Латч снова связался с предполагаемым представителем иностранного правительства с просьбой получить гражданство или иную компенсацию в обмен на дальнейшую передачу сведений.

В период с 15 по 27 мая подозреваемый снова собирал данные, которые договорился передать 29 мая. В заранее согласованном месте Латча задержали после передачи документов агенту ФБР. 30 мая подозреваемый должен предстать перед судом в Вирджинии.

Елизавета Шмакова