Глава Удмуртии встретился со статс-секретарем—замминистра культуры России

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу со статс-секретарем—заместителем министра культуры России Жанной Алексеевой, сообщает пресс-служба правительства региона. Стороны обсудили возможность проведения капитального ремонта и реконструкции культурных объектов в республике по недавно запущенному нацпроекту «Семья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Удмуртия в целом яркий пример региона, бережно сохраняющего свое богатое культурное наследие и активно работающего в направлении культурного развития»,— сказала госпожа Алексеева. Она добавила, что для федерального центра важное значение имеет реализация нацпроектов. «В этом направлении вы (республика.— “Ъ-Удмуртия”) очень активно и качественно исполнили все показатели нацпроекта “Культура” и сейчас активно участвуете в нацпроекте “Семья”»,— сказала статс-секретарь—замминистра культуры РФ. По ее словам, почти 50% детских школ искусств в регионе оснастили музыкальными инструментами и литературой по прошлому нацпроекту.

Госпожа Алексеева добавила, что Удмуртии выделили более 350 млн руб. по нацпроекту на мероприятия культуры в 2025-2027 годах. Сумма может быть увеличена. Это зависит от участия региона в заявочных кампаниях. «В этом году мы делаем проектно-сметную документацию для Театра оперы и балета Удмуртии. Уже давно назрела ситуация с расширением площадки и с капитальным ремонтом. Будем обращаться за поддержкой»,— сказал господин Бречалов. Он поблагодарил Минкультуры за поддержку в модернизации Удмуртской государственной филармонии.

Представитель Минкультуры также отметила работу в программу «Пушкинская карта». К ней присоединились 97% библиотек в регионе. С момента запуска программы в сентябре 2021 года жители приобрели 118 тыс. билетов на 23,7 млн руб.

В завершение встречи госпожа Алексеева поблагодарила региональные власти за проведение в Ижевске Всероссийского библиотечного конгресса.