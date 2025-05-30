Ак Барс Банк предлагает выгодные условия для зарплатных клиентов

Ак Барс Банк помогает экономить деньги и повышать доходность: предлагает особые условия для тех, кто решил стать зарплатным клиентом. Среди преимуществ проекта — расширенная программа кешбэков, увеличенные ставки по вкладам, возможность участия в эксклюзивных акциях и многое другое.

Получать зарплату на карту Ак Барс Банка — это удобно и выгодно. При оформлении карты бесплатно подключается Коробка* с самыми популярными банковскими продуктами, комиссия за обслуживание не взимается.

Напоминаем, что программа кэшбэка действует в таких категориях, как такси, топливо, красота, развлечения. Для владельцев же зарплатных карт предусмотрен расширенный список бонусов, включающий и другие категории: медицину и аптеки, товары для дома, ремонта и строительства, зоотовары, уход за детьми, детские сады.

Также в рамках пакета банковских услуг зарплатные клиенты могут открыть вклады в рублях с увеличенной процентной ставкой. Коробка «Ничего лишнего» предлагает надбавку в размере 0,1%, «То, что нужно» — 0,15%, «То, что хочется» — 0,2%, «Больше, чем ожидал» — 0,25%.

Еще один бонус для держателей зарплатных карт: начисление процентов на остаток по картам — от 11 до 13 % в зависимости от выбранной Коробки.

Для того, чтобы воспользоваться всеми вышеперечисленными преимуществами необходимо:

оформить дебетовую карту Ак Барс Банка;

передать реквизиты новой или действующей Ак Барс Карты в бухгалтерию работодателя для перечисления заработной платы.

Управлять своими финансами можно в мобильном приложении банка или в личном кабинете в Ак Барс Онлайн.

*Пакет банковских услуг

ПАО «АК БАРС» БАНК»