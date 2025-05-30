Промпроизводство в Челябинской области сократилось на 3,3% в январе-апреле

В Челябинской области продолжает сокращаться промышленное производство. В январе-апреле 2025 года индекс составил 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

В апреле по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в регионе снизилось на 1% после роста почти на 11% в марте к февралю.

По итогам четырех месяцев 2025 года добыча полезных ископаемых в Челябинской области сократилась на 9,4%, производство в обрабатывающих отраслях — на 3,1%, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 2,4%. Рост на 9,7% зафиксирован только по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» .

В «обработке» наиболее значительное падение в годовом выражении произошло в производстве одежды — на 60,5%, напитков — 16,1%, кокса и нефтепродуктов — на 10,4%, автотранспортных средств и прицепов — на 10%, прочей неметаллической продукции — на 9,5%, обработке древесины — на 10,2%. Металлургическое производство сократилось на 6,9% в январе-апреле.

При этом на 23,5% выросло изготовление прочих транспортных средств и оборудования, на 16% — лекарственных средств и медицинских материалов, на 9,2% — не включенных в другие группировки машин и оборудования, на 11,1% — кожи и изделий из нее, на 8,2% — электрооборудования.