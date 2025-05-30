В Ростовской области сегодня ожидаются ливни, град и сильный ветер

В Ростовской области сегодня, 30 мая, в отдельных районах прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Об этом сообщают в МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ночью температура воздуха опустится от +14 до 19, местами до +8. Днем ожидается до +25, местами до +28, по северу и востоку - до +32. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе может достигнуть порывов в 20-23 м/с.

Константин Соловьев