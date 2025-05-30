В Челябинске два автомобиля столкнулись с мотоциклом

В Челябинске на улице Лесопарковой столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, поздним вечером 29 мая около дома №7 по улице Лесопарковой столкнулись автомобили BMW под управлением 21-летнего водителя и Lexus под управлением 32-летнего местного жителя с мотоциклом Bajaj, за рулем которого был 27-летний челябинец. В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения.

Виталина Ярховска