Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области в конце недели

В Свердловской области в пятницу и на выходных прогнозируются небольшие дожди — вероятность выпадения осадков будет возрастать до начала следующей недели, после чего через регион пройдет холодный фронт, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу антициклон начал смещаться на юго-восток, и его центр окажется над Южным Уралом. Свердловская область оказалась близко к центру антициклона, ветер в регионе стихнет. Из-за поступившей в систему антициклона порции влажного воздуха в Свердловской области, особенно в центральных и северных районах, возможны кучево-дождевая облачность и кратковременные осадки. Днем на Среднем Урале будет +27°..+32°.

В Екатеринбурге днем 30 мая установится температура +29°..+31°, переменная облачность, преимущественно без осадков, но с вероятностью грозы в 5%, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. В субботу ночью ожидается +14°, днем +30°, в воскресенье, 1 июня — ночью +15°, днем +31°.

Погода изменится на следующей неделе: если в понедельник температура еще будет находиться на отметке +29° днем, то уже в следующие дни жара уйдет — температура опустится до +22°..+19°.

Ирина Пичурина