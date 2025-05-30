Премьер Японии Сигэру Исиба планирует посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует посетить саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает японская газета Yomiruri со ссылкой на высокопоставленный источник. Это будет четвертый год подряд, когда господин Исиба будет принимать участие в саммите альянса.

По словам собеседников издания, Сигэру Исиба «призовет государства-члены НАТО содействовать оборонному сотрудничеству, заявив, что безопасность в Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неразделима» (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым японским главой правительства страны, посетившим саммит НАТО. В 2024 году он также участвовал в саммите альянса, который состоялся в Вашингтоне.

На предстоящем саммите члены НАТО планируют сосредоточиться на обсуждении увеличения оборонных расходов и не проводить отдельные встречи с государствами-членами и странами-партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, как организовывалось ранее.