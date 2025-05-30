Уроженку Киргизии выдворяют с Камчатки за угрозу нацбезопасности

Управлением МВД России по Камчатскому краю вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации у 39-летней женщины, уроженки Киргизии, получившей российский паспорт в 2020 году. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства, причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, а также «негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе».

Как пояснили в полиции, решение принято на основании подпункта «О гражданстве Российской Федерации» («б» п. 2 ч. 1 ст. 22 ФЗ), в соответствии с которым гражданство РФ прекращается в случае сообщения лицом, приобретающим российское гражданство, заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ, выразившееся в совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности.

«Сотрудники УВМ УМВД России по Камчатскому краю ознакомили женщину с принятым решением, после вручения соответствующих уведомлений паспорт гражданина Российской Федерации был изъят в установленном порядке. В трехдневный срок она должна покинуть территорию Российской Федерации»,— сообщили в УМВД.

Что конкретно совершила мигрантка, не сообщается.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский