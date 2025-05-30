Во Владивостоке полицейские обвиняются в коррупции при эвакуации автомобилей

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти экс-сотрудников полиции и семи сотрудников компаний, занимающихся эвакуацией автомобилей на штрафстоянки.

«По версии следствия, в период с января 2021 года по октябрь 2023 года инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку совместно с работниками организаций, осуществляющих эвакуацию транспортных средств, обеспечивали помещение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, на заранее определенные специализированные стоянки, за что систематически получали взятки»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Общая сумма взяток составила свыше 700 тыс руб. Как пояснили «Ъ» в прокуратуре, сумма взятки за один автомобиль была стандартной – 500 руб.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигурантам дела предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК) и получении взятки (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК).

Уточняется, что преступление было раскрыто подразделением собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 7 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток