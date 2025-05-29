Вучич заявил, что Сербия не поставляет снаряды Украине

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявления Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что оборонные предприятия страны поставляют снаряды армии Украины. Он заявил, что часть утверждений не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами, чтобы установить факты... Например, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одна ракета не была поставлена»,— сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS). Он добавил, что распорядится не исполнять контракты, если станет известно, что конечным получателем оружия будет воюющая сторона.

Также господин Вучич заявил, что оборонная промышленность страны работает на снабжение сербской армии. Заводы, сказал он, «должны работать», поскольку в военно-промышленном комплексе работают 24 тыс. человек, которые зависят от этой отрасли.

В СВР считают, что ВПК Сербии использует для прикрытия «антироссийских действий» фальшивые сертификаты конечного пользователя и помощь стран-посредников. В списке государств встречаются африканские государства и страны НАТО: Чехия, Польша, Болгария.