В Тамбове продолжают устранять аварию на магистральном водоводе

Одно из повреждений на магистральном водоводе в Тамбове — в районе дома № 202 по улице Советской — устранено, работы на другом аварийном участке — на пересечении Советской с бульваром Строителей — продолжаются. В части домов водоснабжение уже восстановлено. Об этом сообщил в собственном Telegram-канале мэр города Максим Косенков.

Авария произошла рано утром 28 мая. В результате без воды или со слабым напором остались дома вблизи аварийных участков и в центре города.

В ООО «РКС-Тамбов», компании-поставщике услуг холодного водоснабжения и водоотведения, сообщают, что работы ведутся в режиме полной мобилизации. Их осложнило множество смежных коммуникаций и футляр трубопровода, потребовавший демонтажа.

Юрий Голубь