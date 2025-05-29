В рамках комплексной программы обновления городского электротранспорта в Курск поставлены десять электробусов и 22 низкопольных трамвая «Львенок», сообщили в Правительстве России.

Электробусы и восемь трамваев уже вышли на линию. Остальные трамваи будут запущены после окончания реставрации путей. На сегодня по программе обновлено 25 км линий — больше 50% от запланированного объема.

Результаты выполнения программы во время своего визита в Курскую область оценил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Обновление транспорта профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ, выдав Курску 300,5 млн руб. из Фонда национального благосостояния.

Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в ряде крупных регионов России, в том числе в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском и Пермском краях.

Юрий Голубь