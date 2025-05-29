Форвард «Локомотива» Радулов вошел в символическую сборную чемпионата КХЛ

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов включен в символическую сборную сезона чемпионата КХЛ, именуемую «Золотой шлем». Церемония закрытия сезона и награждения игроков проходила в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Хочу сказать огромное спасибо своим родным. Я вас очень сильно люблю. Своей любимой жене, детям и, конечно же, пацанам, которые играли в этом году со мной за одну команду. Без вас я бы здесь не стоял. И тренерскому штабу, болельщикам Ярославля, руководителям клуба, что поверили в меня»,— сказал Александр Радулов на церемонии.

Компанию Радулову составили вратарь Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), защитник Александр Никишин (СКА), защитник Дамир Шарипзянов («Авангард»), нападающий Максим Шабанов («Трактор») и нападающий Ливо Джошуа («Салават Юлаев»).

Алла Чижова