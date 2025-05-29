Власти Кубани опровергли сведения о «постановлении» по квартирам для мигрантов

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили о распространении поддельного постановления губернатора, касающегося якобы социальной интеграции трудовых мигрантов. Документ, направляемый в адрес администраций муниципалитетов и региональных СМИ, содержит недостоверную информацию о предоставлении жилья при заключении брака с жительницами Кубани, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как уточнили в штабе, поддельный документ датирован 23 мая 2025 года и зарегистрирован под номером «312». Однако на указанный момент постановлений с таким номером не издавалось. Настоящее постановление N312 было зарегистрировано только 28 мая и опубликовано на официальных ресурсах-сайте администрации края и портале правовой информации. Предыдущий официальный документ с номером 311 зарегистрирован 21 мая.

Кроме того, в фейковом «постановлении» некорректно указаны основания принятия: ссылка на инициативу депутата Госдумы недопустима в нормативных правовых актах, издаваемых губернатором.

Распространение документа осуществлялось с анонимного почтового сервиса, не используемого региональными структурами. Власти призывают жителей и СМИ сверять информацию с официальными источниками.

Анна Гречко