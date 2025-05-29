В Турции надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

Турецкие власти ожидают, что переговоры России и Украины будут способствовать установлению режима прекращения огня и мира в регионе. Об этом в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили агентству «РИА Новости». Там отметили, что надеются увидеть делегации России и Украины в Стамбуле на следующей неделе.

«Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции. — "Ъ") мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе,— цитирует агентство слова источника в администрации турецкого лидера. — Двери Турции открыты всегда».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не воспринимать легкомысленно заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а на следующий день — с Сергеем Лавровым. Министры обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. 28 мая глава российского МИДа сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня. 29 мая Хакан Фидан отправился в Киев для обсуждения переговорного процесса с руководством Украины.

Анастасия Домбицкая