Наставник «Локомотива» признан лучшим тренером сезона КХЛ

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин стал лучшим тренером по итогам сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Церемония закрытия сезона и награждения игроков проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На приз лучшему тренеру сезона 2024/2025 претендовали также главный тренер «Трактора» Бенуа Гру и наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, но за Игоря Никитина было отдано больше всего голосов.

«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, ты смотришь. Папка, ты очень рад. Хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, за вашу поддержку, за ту атмосферу, которую вы создаете дома. Хочу поблагодарить свой тренерский штаб — настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно, от всего сердца. Спасибо большое.

Под руководством Игоря Никитина «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финале клуб обыграл «Трактор» (счет в серии — 4:1). Также ярославцы стали лучшей командой регулярного чемпионата и завоевали Кубок Континента. Команда одержала 65 побед в 89 матчах.

Алла Чижова