Захарова заявила об отсутствии четкости в позиции Украины по переговорам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что позиция Украины по участию во втором раунде российских переговоров остается неясной. По ее словам, Украина до сих пор не предоставила однозначного ответа о намерениях делегации принимать участие в этом формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено. В письменном виде, в виде заявлений министра иностранных дел Российской Федерации, видео, печатный вариант. Все есть»,— сказала Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Позицию украинской стороны она охарактеризовала как «истерику» и обвинила президента Владимира Зеленского в желании использовать ситуацию для привлечения внимания, сравнив происходящее с шоу.

28 мая глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.