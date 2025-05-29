Путин наградил многодетную семью из Екатеринбурга орденом «Родительская слава»

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога вручил орден «Родительская слава» семье Радионовых из Екатеринбурга, в которой воспитываются десять детей, сообщил господин Жога в своем Telegram-канале. Указ о награждении подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семья Радионовых

Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Семья Радионовых

Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

По словам Артема Жоги, в семье Евгении и Сергея Радионовых шесть девочек и четыре мальчика в возрасте от 6 до 28 лет. Трое детей уже совершеннолетние, шестеро — школьники, младшая дочь — дошкольница.

В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин провел встречу с матерями, удостоенными звания «Мать-героиня», и многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». На видеоконференции был поднят вопрос об увеличении страхового стажа для многодетных матерей. «В стаж пенсии входит только по полтора года за четверых детей. Если у меня их десять или двадцать, мне все равно четверых только будут учитывать в стаж пенсии»,— отметила многодетная мать Евгения Радионова.

В ходе видеоконференции с многодетными семьями, в честь юбилея госпожи Радионовой, Владимир Путин пообещал многодетной семье поездку в Сочи на Красную Поляну.

«Сегодня на Среднем Урале живет более 76 тыс. многодетных семей, в них воспитывается 255 тыс. детей — это наше будущее, опора и смысл жизни. Безусловно, и федеральные, и региональные меры поддержки необходимо совершенствовать. Этим мы регулярно занимаемся», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Полина Щуцкая