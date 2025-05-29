В обновленном ЗАГСе Краснодара состоится первая свадьба 4 июня

Первая свадебная церемония в обновленном ЗАГСе на ул. Гимназической в Краснодаре состоится 4 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

Реконструкция учреждения полностью завершена. По словам заместителя главы региона, обновленное ЗАГСа сможет составить конкуренцию популярному в крае Екатерининскому дворцу бракосочетания.

Параллельно продолжается капитальный ремонт в здании ЗАГСа на ул. Рашпилевской. Сооружение возведено в 1917 году, последний раз его ремонтировали в 2005-м.

«Со временем интерьер сильно устарел, поэтому возникла необходимость полной перепланировки пространства и адаптации помещений к современным реалиям»,— пояснила вице-губернатор.

На реконструкцию учреждения на ул. Рашпилевской в 2025 году выделили 19 млн руб. из краевого бюджета. После завершения работ там установят современное оборудование, создадут комфортные зоны для приема граждан и проведения торжественных мероприятий. Также оборудуют безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями и благоустроят прилегающую территорию.

В Краснодарском крае функционирует 55 отделов ЗАГС.

Анна Гречко