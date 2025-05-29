Татьяна Савинова встретилась с коллективом Станции скорой помощи Екатеринбурга

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова встретилась с коллективом екатеринбургской Станции скорой помощи им. Капиноса, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указы о назначении новых заместителей министра здравоохранения. Так, бывший руководитель Станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев был назначен первым замминистра здравоохранения региона.

Исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Евгений Рузанов. «Скорая помощь Екатеринбурга — бренд, очень известный за пределами Свердловской области»,— отметила Татьяна Савинова. Министр заверила сотрудников, что продолжит работу по улучшению условий труда и материального обеспечения медицинских работников.

Полина Щуцкая