Купание на пляжах Ярославля признано небезопасным

В Ярославле три официальных пляжа признаны небезопасными для купания по итогам проб воды. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Напомним, что в городе официальными являются пляжи Заволжский на Тверицкой набережной и Дзержинский на Первой Норской, а также в парке Подзеленье. С 1 июня пляжи будут открыты, места отдыха уже прошли проверку на безопасность и готовность к сезону. На пляжах установлены буйки, дно рек очищено от мусора.

«Результаты проверки воды оказались неудовлетворительными, и купание на всех трех пляжах в настоящее время небезопасно. Мэрия города Ярославля настоятельно просит горожан воздержаться от купания в акватории Волги и Которосли»,— предупредили в мэрии.

Алла Чижова