По фамилии Джакузи

29 мая исполнилось 125 лет со дня регистрации торговой марки «Эскалатор». Это сделал в 1900 году американский изобретатель Чарльз Сибергер. Вскоре о Сибергере забыли, а эскалаторами стали называть все движущиеся лестницы. Это далеко не единственный случай, когда бренд или торговая марка превращаются в имя нарицательное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскалаторы получили широкое распространение, а об их изобретателе Чарльзе Сибергере вскоре забыли

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Эскалаторы получили широкое распространение, а об их изобретателе Чарльзе Сибергере вскоре забыли

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Текст: Яна Рождественская

Лесенка-чудесенка

Существуют гипотезы, что Чарльз Сибергер придумал название для торговой марки, вдохновляясь двумя словами из разных языков: английским «elevator» (лифт») и итальянским/латинским «scala» (лестница). Сам Сибергер позже рассказывал, что создавал это слово по правилам латыни, присоединив к слову «scala» приставку «e» и суффикс «tor».

Первые проекты подобия современных эскалаторов появились в середине XIX века. В 1892 году сразу несколько изобретателей получили патенты на разные виды таких устройств — со ступеньками или в виде ленты. Сам Сибергер начал производить эскалаторы в 1899 году, став сооснователем компании, которая позже получит название Otis Elevator Company. В следующем, 1900 году, он придумал Escalator и получил приз на Всемирной выставке в Париже. Довольно скоро слово стало общим названием для всех движущихся лестниц. А в 1950 году Otis Elevator Company вообще потеряла права на торговый знак — суд счел, что «эскалатор» уже является общеупотребительным словом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линолеум давно уже перестал быть просто промасленной льняной тканью

Фото: Юлия Рубцова / ТАСС Линолеум давно уже перестал быть просто промасленной льняной тканью

Фото: Юлия Рубцова / ТАСС

Мой адрес — Линолеумвиль

Еще одно слово, которое вряд ли ассоциируется с брендом,— «линолеум». В 1850-е англичанин Фредерик Уолтон экспериментировал с пропиткой льняного полотна растительными маслами и другими веществами — он хотел создать прочный, долговечный и при этом водонепроницаемый тканевый материал, которым можно было бы покрывать полы и другие поверхности. В 1860-м Уолтон запатентовал наиболее удачный из результатов своих экспериментов и назвал его линолеумом, соединив латинские слова «linum» (лен) и «oleum» (масло). Это было довольно точное описание того, каким покрытие получилось,— промасленная льняная ткань. В 1864-м у Уолтона уже была своя фабрика по производству линолеума Linoleum Manufacturing Company. Дела шли хорошо — в 1872 году он участвовал в создании фабрики American Linoleum Manufacturing Company в США. Вокруг нее, кстати, возник городок, который даже назвали Линолеумвилем. Сейчас это район на окраине Нью-Йорка под названием Тревис.

Правда, право на торговую марку Уолтон сохранял всего 14 лет. В какой-то момент он попытался судиться с теми, кто использовал слово «линолеум» в наименовании своей продукции. Но суд счел, что слово уже стало общеупотребительным. В последующие годы линолеум перестал быть просто промасленной тканью, появилось огромное множество разных видов этого материала. В начале XX века был создан более толстый линолеум — так называемый «линолеум для линкоров» (battleship linoleum). Первоначально он действительно предназначался для использования на флоте, а позже такое покрытие стали класть во многих местах с высокой проходимостью, например в холлах общественных зданий и в офисах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изобретатель теплоизолирующего сосуда Джеймс Дьюар не имел никакого отношения ни к слову «термос», ни к коммерческому производству этой посуды

Фото: Getty Images Изобретатель теплоизолирующего сосуда Джеймс Дьюар не имел никакого отношения ни к слову «термос», ни к коммерческому производству этой посуды

Фото: Getty Images

Предприимчивый стеклодув

Первый вакуумный теплоизолирующий сосуд придумал в 1892 году шотландский физик Джеймс Дьюар, но тогда эта посуда не называлась термосом, да и коммерческое распространение новый предмет получил не сразу. Производство началось только в начале XX века, когда в 1903-м немецкий стеклодув Рейнхольд Бургер получил в Германии патент на сходное устройство. Он объявил конкурс на его название — так и было придумано слово «термос».

Как и в случае с линолеумом, автор термина, чье имя история не сохранила, очевидно, хотел изобрести красивое слово с греческими корнями. Слово «термос» — это название образовано от греческой лексемы со значением «тепло». Возможно, он слышал и о древнегреческом городе Термос (на русском чаще обозначается как Ферм). В 1906 году Бургер вместе с другими предпринимателями создал компанию Thermos, которая стала производить сохраняющие температуру жидкости сосуды. Первоначальный изобретатель устройства Дьюар пытался судиться с компанией, но проиграл.

Thermos процветала и вскоре расширила свою деятельность на США — уже в 1910 году там была создана American Thermos Bottle Company. В первые десятилетия компания даже поощряла, чтобы всю теплоизолирующую посуду называли термосами, считая это бесплатной рекламой своей продукции. Но по мере роста популярности в 1920-х American Thermos Bottle Company начала уже судиться с теми, кто называл свою продукцию термосами.

С 1935 года компания занялась отслеживанием словоупотребления и даже направляла протесты в редакции словарей, где «термос» указывалось как имя нарицательное. Наконец в 1962 году американский суд постановил, что слово «термос» общеупотребительное и не принадлежит конкретной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1950-е целлофан воспринимался как передовой материал, на рекламных плакатах в него заворачивали даже детей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости В 1950-е целлофан воспринимался как передовой материал, на рекламных плакатах в него заворачивали даже детей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Все лучшее в жизни — в целлофане»

В отличие от многих изобретателей, вдохновлявшихся латынью и греческим, создатель целлофана — швейцарский физик Жак Бранденбергер — использовал для обозначения созданного им материала французские слова. В 1908 году он изобрел тонкую пленку из целлюлозы, которую назвал целлофаном (cellophane), соединив части слов «целлюлоза» (cellulose — если можно считать это слово с греческим корнем французским) и «прозрачный» (diaphane). Вскоре началось коммерческое применение целлофана — в 1913 году во Франции была основана компания La Cellophane, которая купила у Бранденбергера права на его изобретение. А уже в 1923-м права на производство такого материала в США приобрел американский химический гигант DuPont. В 1920-е начинается активное промышленное производство целлофана, и к 1938 году именно на этот материал приходится 25% прибыли DuPont.

Восприятие целлофана как передового и модного материала отражает реклама DuPont 1950-х. Тогда компания выпустила серию плакатов со слоганами «Все лучшее в жизни — в целлофане», на плакатах изображались дети, завернутые в этот материал. Описание сообщало, что именно он лучше всего сохраняет все «чистым, свежим и позволяет видеть, что вы покупаете».

Как и другие владельцы подобных брендов, DuPont многие годы пыталась защищать права на торговую марку. Саму же компанию обвиняли в монополизме — в связи с судами против нее даже возник термин «парадокс целлофана», описывающий определенные закономерности в работе монополистов и их регулировании. Так что в итоге и DuPont свое эксклюзивное право на «целлофан» отстоять не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый набор для пинг-понга выпустили в 1901 году, тогда же придумав и слово — как подражание звукам ударов мячика о ракетку и стол

Фото: Wikipedia Первый набор для пинг-понга выпустили в 1901 году, тогда же придумав и слово — как подражание звукам ударов мячика о ракетку и стол

Фото: Wikipedia

Звук как бренд

Историки спорта пишут, что в настольный теннис стали играть в Великобритании во второй половине XIX века. Новая забава не осталась без внимания предпринимателей — в 1901 году производитель спортивных товаров Jaques of London представил набор для игры в «пинг-понг» (Ping Pong) и зарегистрировал соответствующий товарный знак.

Само название было придумано как звукоподражание ударам, с которыми мячик отскакивает от ракетки и от стола. Как и в случае с другими названиями, ставшими нарицательными, Jaques of London не удалось слишком долго сохранять права на товарный знак — вскоре пинг-понгом уже называли любой настольный теннис.

Правда, специалисты по этому виду спорта, в 1988 году вошедшем в программу Олимпийских игр, говорят, что пинг-понг — только один из типов настольного тенниса. Однако такие подробности интересуют лишь глубоко погруженных в вопрос, большинство же воспринимает пинг-понг как синоним словосочетания «настольный теннис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухой лед широко применяется для сохранения холодными самых разных вещей — от мороженого до вакцин, а вот о происхождении названия давно забыли

Фото: Remko de Waal / EPA / ТАСС Сухой лед широко применяется для сохранения холодными самых разных вещей — от мороженого до вакцин, а вот о происхождении названия давно забыли

Фото: Remko de Waal / EPA / ТАСС

Между нами не тает лед

Сухой лед — диоксид углерода в твердом состоянии, используемый для охлаждения,— впервые был получен французским физиком Адриеном Тилорье в 1835 году. Он экспериментировал со сжижением углекислым газом, а в результате на стенках колбы образовалось твердое вещество. Однако тогда факт так и остался научным курьезом и не получил практического применения, да и сухим льдом его еще никто не называл.

Коммерческое применение началось только почти век спустя, в 1920-е, когда основатель компании Prest Air Devices Томас Слейт начал массовое производство сухого льда. В 1925 году компания была переименована в Dry Ice Corporation of America и зарегистрировала товарный знак DryIce (собственно «сухой лед»). Она продавала свою новинку самым разным компаниям, которым нужно было сохранять продукты холодными. Уже к 1929 году у DryIce Corporation было 17 заводов по всей стране.

К началу 1930-х в США производилось 54,5 тыс. т сухого льда. Правда, выпускала его уже не только DryIce Corporation, но и несколько других компаний. А само словосочетание «сухой лед» стало общеупотребимым, так что в 1932 году американский суд лишил DryIce Corporation защиты этого товарного знака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слово «риэлтор» американская Национальная ассоциация по торговле недвижимостью придумала специально для того, чтобы отличать своих членов от всех прочих участников этого рынка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Слово «риэлтор» американская Национальная ассоциация по торговле недвижимостью придумала специально для того, чтобы отличать своих членов от всех прочих участников этого рынка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Риэлтор

Сейчас слово «риэлтор» воспринимается во многих языках как обозначение агентов по недвижимости. Однако в 1916 году основанная за восемь лет до того американская Национальная ассоциация по торговле недвижимостью специально придумала это слово, чтобы отличать своих членов от всех остальных продавцов недвижимости. Ассоциация образовала это слово от «real estate» (недвижимость) и призывала именовать так только тех агентов, которые входят в нее и соблюдают принятые ею строгие нормы.

Однако слово довольно быстро ушло в массы — об этом свидетельствует тот факт, что уже в 1920-е Ассоциация несколько раз судилась, требуя запретить другим торговцам недвижимостью представляться в объявлениях риэлторами. В 1949 году организация, которая к тому времени называлась Национальной ассоциацией риелторов (NAR), даже зарегистрировала соответствующую торговую марку.

В 2004 году она снова подтвердила свои права на это обозначение. Но это уже ни на что не влияло: много десятилетий слово «риэлтор» используют как синоним агента по недвижимости, и NAR явно не в силах препятствовать этому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1960-е джакузи рекламировали звезды кино и секс-символы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости В 1960-е джакузи рекламировали звезды кино и секс-символы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мокрая фамилия

В отличие от большинства подобных слов, придуманных изобретателями, название гидромассажных ванн «джакузи» происходит от фамилии создателей. Причем неправильно прочитанной: в 1900-е в США переехали из Италии семь братьев Якуцци. В Италии их фамилия писалась как Iacuzzi, но при переезде в Америку их записали как Jacuzzi, а произносить стали не на итальянский манер, а на английский —Джакуззи (Джакузи).

Братья начали с производства пропеллеров для военных самолетов во время Первой мировой войны, а в последующие годы изобретали различные гидравлические устройства, получив около 50 патентов. Наконец в 1948 году один из братьев, Кандидо Джакузи, придумал ванну с гидромассажем — первоначально для своего сына, которому диагностировали ревматоидный артрит. В 1952 году такая ванна была запатентована.

В 1950–1970-е семья Джакузи активно рекламировала и продавала в США разные модели своих гидромассажных ванн — как для лечебных целей, так и просто для отдыха и релаксации. Эти ванны продвигали знаменитости, в том числе актриса и секс-символ того времени Джейн Мэнсфилд, они появлялись в популярных телепередачах, таких как «Королева на день». В итоге к 1970-м слово «джакузи» стало именем нарицательным.

Распространению устройства не помешали даже семейные раздоры. За контроль над компанией боролись 257 представителей разросшейся семьи, а в итоге Джакузи потеряли контроль над фирмой. В 1979 году ее купила корпорация Kidde за $72 млн. Однако ванны с гидромассажем и дальше стали называть «джакузи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели устройств для сушки волос когда-то мечтали, чтобы название бренда напоминало покупателям о теплом южном ветре

Фото: Шидловский / РИА Новости Создатели устройств для сушки волос когда-то мечтали, чтобы название бренда напоминало покупателям о теплом южном ветре

Фото: Шидловский / РИА Новости

Теплый южный ветер

Это слово получило распространение не во всех языках, однако в немецком, русском и некоторых других устройство для сушки волос называется фен. Все началось с немецкой компании Sanitas, которая в 1908 году выпустила устройство под брендом Fon или Foen, в следующем году зарегистрировав его как товарный знак. Название было вдохновлено обозначением теплого южного ветра — фёна. Кстати, долгие годы в Германии название прибора писалось как Fon, чтобы отличать его от названия ветра Fohn. И только после 1996 года и ветер, и прибор для сушки волос стали фигурировать в словарях немецкого как Fohn.

Постепенно название стало распространяться, все чаще заменяя более тяжеловесные немецкие синонимы Haartrockner или Heißluftdusche. Слово «фен» перешло и в другие языки, в том числе в русский. Наконец в 1957 году фирму Sanitas, а вместе с ней бренд FOEN купил немецкий гигант бытовой техники AEG. Как и многие другие компании, некоторое время AEG сопротивлялась превращению ее бренда в обычное слово, но в какой-то момент ей пришлось с этим смириться.