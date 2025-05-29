Часть улиц в Цимлянске осталась без воды из-за порыва трубопровода
В Цимлянске часть улиц осталась без воды 29 мая. Две ключевые насосные станции отключили из-за серьезного порыва трубопровода на улице Краснознаменной. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что на месте порыва уже работают коммунальные службы, а также бригады государственного предприятия «УРСВ».
Для жителей, временно оставшихся без воды, организован подвоз технической и питьевой воды.