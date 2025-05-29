Часть улиц в Цимлянске осталась без воды из-за порыва трубопровода

В Цимлянске часть улиц осталась без воды 29 мая. Две ключевые насосные станции отключили из-за серьезного порыва трубопровода на улице Краснознаменной. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на месте порыва уже работают коммунальные службы, а также бригады государственного предприятия «УРСВ».

Для жителей, временно оставшихся без воды, организован подвоз технической и питьевой воды.

Мария Хоперская