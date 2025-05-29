В канадской провинции Манитоба ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Премьер-министр канадской Манитобы Ваб Кинью объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории провинции. По состоянию на 28 мая в районе Манитобы зафиксировано 22 лесных пожара на общей площади около 20 тыс. га. Особо сложная ситуация — в городе Флин-Флон на границе Манитобы и Саскачеваны. По словам премьера, из опасных зон провинции эвакуировали 17 тыс. человек.

«Это самая масштабная эвакуация на памяти многих жителей Манитобы, и она потребует значительных ресурсов и сотрудничества на всех уровнях власти»,— сообщил господин Кинью на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале CBC News Manitoba.

Премьер-министр уточнил, что эвакуированных местных жителей разместят на футбольных полях и в общественных центрах в Виннипеге и других городах Канады. Федеральные вооруженные силы помогут с транспортировкой населения в безопасные районы страны, заверил он.

По данным Bloomberg, пожары угрожают не только местным жителям, но и ключевым месторождениям нефти в регионе. Огонь вспыхнул в районе 20 км от нефтеносных песков Альберты, где добывают около 4% сырья в Канаде. Агентство уточняет, что месторождение обеспечивает страну примерно 200 тыс. баррелей нефти в сутки.