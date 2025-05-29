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На строительство Дома культуры в Семикаракорском районе выделят 60 млн рублей

В Семикаракорском районе Ростовской области построят новый Дом культуры. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что вместо сгоревшего 20 лет назад Дома культуры в хуторе Вислом так ничего и не построили. В населенном пункте нет помещений для проведения культурных мероприятий. На установку здесь модульного ЖК выделят около 60 млн руб.

Кроме того, в 2026 году отремонтируют здание начальной школы в хуторе Кузнецовка. На это потребуется около 14 млн рублей. Проектно-сметная документация на проведение работ готова, экспертиза пройдена.

Мария Хоперская

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