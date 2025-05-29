В Ленинском районе Саратова построят школу за 1,4 млрд рублей

Управление капитального строительства Саратовской области объявило тендер на строительство школы в микрорайоне Молодежный Ленинского района. Максимальная цена аукциона — 1,368 млрд руб.

В задачи подрядчика войдет: проведение проектно-изыскательных работ, получение положительного заключения госэкспертизы, строительство и ввод школы в эксплуатацию. Школу планируют возвести до 27 августа 2027 года на проспекте Строителей рядом с ТЦ «Астера».

Заявки на участие в аукционе принимают до 16 июня. Победителя определят 18 июня.

Нина Шевченко