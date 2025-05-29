Глава МИД Чехии назвал Россию главной угрозой европейской безопасности

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия останется главной угрозой европейской безопасности на долгие годы независимо от исхода конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая на конференции «Устойчивая Европа» в Праге.

«Российский империализм остается постоянной угрозой — не только для Украины, но и для Европы и демократического мира в целом»,— сказал Ян Липавский.

«И все же мы должны быть предельно откровенны: российский империализм не остановится у границ Украины. Независимо от того, как или когда закончится война, Россия останется главной угрозой европейской безопасности на долгие годы, если не десятилетия»,— отметил чешский министр.

28 мая МИД Чехии одобрило новую концепцию внешней политики страны. Глава МИД Чехии, комментируя документ, заявил, что в интересах Праги не дать России добиться успеха в украинском конфликте. Он также отметил, что Россию необходимо «эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе».

Анастасия Домбицкая