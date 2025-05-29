В двух районах Волгограда хотят реконструировать сети водоснабжения за 37 млн

«Концессии водоснабжения» планируют провести реконструкцию сети водоснабжения в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Компания ищет подрядчика, который займется разработкой проектной документации, инженерно-геодезическими изысканиями и строительно-монтажными работами на объекте.

Начальная максимальная цена контракта составляет 36,7 млн руб. До 16 июня участники могут подать заявки.

Самого победителя аукциона определят 27 июня. С момента заключения контракта подрядчику дается полгода на выполнение работ — до 1 декабря. За это время он должен провести комплекс работ по ул. Дзержинского, 7; ул. Быкова, 10; ул. Луговского, 5, 7, 11; ул. Ярцевская; ул. Мценская, 1; ул. Адыгейская, 1-27; ул. Репина, 5; ул. Маршала Еременко, 62; ул. Апшеронская, 1-31.

Нина Шевченко