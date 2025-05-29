Севастополь подал в суд на подрядчика за восьмой этап «Тавриды»

Арбитражный суд Севастополя зарегистрировал исковое заявление от ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» к АО «ВАД» на сумму 520 млн руб. Как сообщили ForPost в пресс-службе правительства Севастополя, иск связан с пересмотром стоимости исполненного контракта на строительство восьмого этапа федеральной трассы «Таврида».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С февраля 2025 года компания «ВАД» также выполняет работы по переустройству подпорных стен в центре города, однако исковые требования не касаются данного объекта. Власти подчеркнули, что спор возник именно по контракту, завершенному в 2024 году.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 1315, предусматривающим возможность изменения существенных условий контрактов в связи с ростом цен на строительные материалы, была произведена корректировка стоимости контракта на строительство указанного участка трассы. При этом повторная экспертиза Счетной палаты РФ выявила несоответствия в расчетах, вследствие чего, по мнению аудиторов, произошла переплата в размере 520 млн руб.

В пресс-службе правительства отметили, что корректировка стоимости получила положительное заключение Главгосэкспертизы. В связи с подачей иска в суд заявлено ходатайство о привлечении Счетной палаты РФ в качестве третьего лица для участия в разбирательстве. В судебном процессе планируется провести экспертизу, которая позволит разобраться в методологии расчета стоимости работ.

«Претензий к качеству выполнения работ со стороны АО „ВАД“ не имеется. Основной вопрос касается методологии определения цены контракта на строительство восьмого этапа трассы „Таврида“»,— сообщили в пресс-службе правительства города.

Богдан Кобец