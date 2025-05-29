Краснодар намерен подписать соглашение с Анцирабе ко дню города

Власти Краснодара планируют подписать соглашение о партнерстве с мадагаскарским городом Анцирабе ко дню города. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил начальник отдела зарубежных связей администрации краевой столицы Алексей Луговский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам чиновника, взаимодействие городов уже развивается в образовательной сфере. Краснодар поддерживает обучение студентов из Мадагаскара.

Господин Луговский отметил, что бизнес-сообщество пока не использовало возможности для партнерства, несмотря на существующие перспективы. Причиной стали трудности с логистикой и финансовыми переводами.

Ранее городские власти заявляли о потенциале развития взаимодействия с Анцирабе в туристической и аграрной отраслях.

Анна Гречко