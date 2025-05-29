Из Таганрога на московскую выставку отправили еще одну картину

Из Таганрога на выставку в Москву отправили полотно художника Ильи Машкова. Картина написана в 1911 году, сообщили в Таганрогском художественном музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что полотно представят на выставке «Русские дикие» в Музее русского импрессионизма в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес».

Картину Ильи Машкова вернут в октябре. Всего вниманию посетителей представят 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей страны.

Мария Хоперская