Из Таганрога на московскую выставку отправили еще одну картину
Из Таганрога на выставку в Москву отправили полотно художника Ильи Машкова. Картина написана в 1911 году, сообщили в Таганрогском художественном музее.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что полотно представят на выставке «Русские дикие» в Музее русского импрессионизма в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес».
Картину Ильи Машкова вернут в октябре. Всего вниманию посетителей представят 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей страны.