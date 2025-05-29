КС разрешил взыскивать компенсации с наследников умерших арестантов

Конституционный суд (КС) постановил, что обязанность компенсировать моральный вред потерпевшим может быть наложена на наследников лица, совершившего преступления. Такое решение суд принял по делу об убийстве жительницы Башкирии, дети которой намерены взыскать компенсацию с детей убийцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С жалобой в КС обратились Марат Мухаметчин и Алина Байгускарова. Их мать — Факия Исанбаева — была убита в марте 2021 года супругом Алмиром Исанбаевым. После ссоры он облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В отношении мужчины возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК). В ноябре 2021 года дела объединили, а заявителей признали потерпевшими и гражданскими истцами. Алмир Исанбаев признал вину, но до суда и приговора не дожил, скончавшись в феврале 2022 года в СИЗО.

После его смерти дети погибшей обратились в Белорецкий межрайонный суд Башкирии с иском о возмещении морального вреда. Ответчиками по иску стали дети обвиняемого — Ильмира и Вильнура Исанбаевы. В августе 2022 года суд взыскал с них по 500 тыс. руб., но Верховный суд Башкортостана решение отменил. Суд сослался на ст. 151 и 1112 Гражданского кодекса. В них указывается, что наследством нельзя считать права и обязанности, «связанные с личностью наследодателя». После этого дети убитой обратились в КС с просьбой признать такую трактовку неконституционной.

КС постановил, что обязанность по возмещению вреда, возложенная на наследника, реализует конституционные гарантии прав пострадавших. При этом суд подчеркнул, что оспариваемые статьи Гражданского кодекса не противоречат Конституции, поскольку и в текущей редакции компенсация морального вреда может быть возложена на наследников совершившего преступление.

Полина Мотызлевская