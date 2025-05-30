Выпускнику подарят квартиру за успешное окончание школы

История о щедром и необычном подарке родителей своему сыну произошла в офисе девелопера PAN City group1 буквально пару месяцев назад. В марте к нам приехала семья Костенковых2 из Березников, они были настроены очень решительно: перед родителями стояла задача подобрать квартиру для сына-выпускника, который поступает в вуз в Перми.

Этот неожиданный и очень трогательный жест вызвал у нас восторг, ведь семейная поддержка играет ключевую роль в достижении любых целей. Семья Костенковых из Березников, гордясь школьными достижениями сына, решила сделать ему особенный подарок к поступлению в университет – собственную квартиру, которая станет не только символом его трудолюбия и усердия, но и важным стартовым капиталом для будущего.

Степан Костенков решил поступать в Пермский национальный исследовательский политехнический университет, на направление «Строительство уникальных зданий и сооружений» строительного факультета. На занятия студент теперь будет ездить из собственной квартиры. Но он пока этого не знает – родители сделают ему сюрприз после сдачи ЕГЭ.

«Я считаю, сыну пора начинать взрослую жизнь. Я в него верю, у него все получится! А наличие своей квартиры, пусть и небольшой, сыграет в этом ключевую роль: ведь он, отважившись переехать один в другой город, и так столкнется с реальностью взрослой жизни. Поэтому мы с супругой решили его поддержать – теперь у него будет свое жилье», – поделился с нами отец выпускника.

Семья Костенковых купила студию площадью 25 кв. м в строящемся доме «Притяжение»3 (д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а).

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Мы поинтересовались у родителей Степана, чем привлек их дом «Притяжение».

«Дом современный. Нас больше всего впечатлил большой двор, бокс для хранения велосипедов во дворе и рабочая зона в холле, что дает возможность сыну встретиться с друзьями или позаниматься вне квартиры. Конечно, для нас важна была стоимость, расположение и планировка. Цена оказалась очень приятная – мы уместились в планируемый бюджет. Расположение дома удачное, без пересадок можно спокойно добраться до центра города. Рядом с домом есть магазины, а во дворе расположена воркаут-площадка, на которой сын сможет заниматься спортом, не тратя деньги на спортзал», – говорит глава семьи.

«Мы очень хотели, чтобы у сына была своя квартира и он не познал «романтику» общежития. Это удобно и для нас, ведь мы планируем навещать его иногда, и нам не надо будет искать место, где остановиться. Мы рассматривали и вторичку, но все же новое жилье лучше: его всегда будет легче продать, если сыну необходимо будет переехать в квартиру побольше. Мы бы те же деньги, которые сейчас тратим на ипотеку, потратили бы на аренду квартиры для него. Решили, что платить за свое более мудро», – ответила мама выпускника.

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Деревня Кондратово – новая точка притяжения для комфортной жизни. Еще несколько лет назад о данном населенном пункте говорили как о локации «с потенциалом». Сегодня это уже полноценный центр застройки комфорт-класса, который уверенно конкурирует с городскими районами. Природа здесь – не декорация, а неотъемлемая часть жизни. Здесь каждый день начинается с шикарных видов на Черняевский лес, при этом всего 20 минут на машине – и вы в центре города.

Покупая квартиру в доме «Притяжение», вы экономите, ведь цены на квартиры здесь ниже, чем в городской черте. Квартиры можно приобрести по цене от 3 458 845 руб.4 Доступна рассрочка от застройщика без переплат с ежемесячным платежом от 20 тыс. руб.,5 не требующая предоставления документов о доходах и трудоустройстве.

Дом с просторной придомовой территорией и почти 500 кв. м уникального пространства для отдыха в любую погоду станет центром притяжения молодежи. В нем запроектировано авторское лобби с уютной, мягкой зоной отдыха, кофепойнтом и коворкингом. Вокруг жилого комплекса будут обустроены пешеходная улица и велодорожка, а для хранения взрослого транспорта – крытый уличный bike-box. Рядом с домом есть все, что нужно для комфортной жизни: современный торговый центр, магазины и кофейни, зоны отдыха, спортивные площадки и много зелени. Завершается строительство современной поликлиники. В ближайшей перспективе – обновление близлежащих дорог с запуском новых автобусных маршрутов. Новоселов также порадует уютный парк для семейных прогулок и новая транспортная развязка – выезд из Кондратово в микрорайон Парковый через улицу Строителей.6 Срок сдачи дома в эксплуатацию первый квартал 2026 года.

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Этот случай стал ярким примером того, как современные родители могут поощрять успехи своих детей нестандартными способами. Купив квартиру сыну, они не только отметили его личные достижения, но и создали для него дополнительные возможности для будущего.

Уверены, сейчас пермяки разделятся во мнении: одни посчитают такой жест очень вдохновляющим и мотивирующим примером семейной поддержки, другие же сочтут такой подарок чрезмерным. Но несомненно, этот случай показывает важность инвестиций в образование и развитие молодых талантов.

Вы можете узнать подробности о доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

1) PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2) Имя, фамилия и детали изменены в целях соблюдения конфиденциальности. 3) ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ , а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 4) Стоимость квартиры (№173) указана по программе лояльности для уже состоявшихся, постоянных клиентов девелопера PAN City Group. 5) Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» на покупку в ЖК «Притяжение» (Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а), реализация по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004. График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. Подробности – в отделе продаж PAN City Group по телефону (342) 207-17-07. 6) Официальная группа «ВКонтакте» пресс-службы Пермского муниципального округа https://vk.com/wall-179504252_57497.

ООО СЗ «Сити Проект», ИНН 5902889443