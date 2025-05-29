Ярославское УФАС выявило в деятельности банка навязывание услуг

Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России признала российский банк нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратился гражданин, который сообщил, что, согласно правилам банковского обслуживания банка, потенциальные клиенты не могут отказаться от получения рекламных сообщений, связанных с продвижением товаров и услуг организации.

«При заключении договора с клиентом банк требовал обязательное согласие на получение рекламных материалов, что является навязыванием дополнительных услуг, не относящихся к сути основного договора»,— говорится в сообщении управления.

После предупреждения банк обновил версию договора для частных лиц, но не внес поправки в правила обслуживания юрлиц и ИП. Это привело комиссию УФАС к выводу о том, что банк не исполнил в полной мере требования.

«На основании этого комиссия антимонопольного органа признала ПАО Совкомбанк нарушившим статью 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции». Банку выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и устранении его последствий. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях»,— прокомментировали в УФАС.

Алла Чижова