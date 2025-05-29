В Ростовской области могут изменить критерии аварийности жилья

В Ростовской области критерии признания жилья аварийным могут изменить из-за стремительных темпов его старения. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации донского минстроя, ежегодный средний прирост аварийного жилья составляет 48 тыс. кв. м., а расселяется в среднем ежегодно 36 тыс. кв. м. Это 70% от объема признанного аварийным.

Из сообщения следует, что для достижения положительной динамики необходимо будет усилить контроль проведения капремонта, увеличить объем финансирования расселения аварийного жилья. Кроме того, требуется внести изменения в критерии признания домов аварийными. Если сейчас сносу подлежат дома с частичными разрушениями, то новые федеральные критерии позволяют признавать дом аварийным, только если он находится полностью в непригодном состоянии.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 814 аварийных домов, из них 309 – с угрозой обрушения. Аварийный жилой фонд есть в 23 муниципальных образованиях, но половина приходится на Ростов-на-Дону.

Мария Хоперская