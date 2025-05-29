Новороссийский пивзавод впервые за пять лет завершил год с прибылью

ЗАО «Пино» (Новороссийский пивоваренный завод) впервые за последние пять лет завершило год с прибылью, следует из финансовой отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 26,5 млн руб. В 2023 году чистый убыток ЗАО составлял 70 млн руб., в 2022 году — 84 млн руб., в 2021-м — 100 млн руб., в 2020-м — 99 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Выручка компании по итогам прошлого года достигла 282 млн руб.

Новороссийский пивоваренный завод был открыт в 1972 года. Летом 1973 года приступили к постройке цеха для выпуска Пепси-колы совместно с PepsiCo. В 1975 году новый Новороссийский пивоваренный завод вышел на проектную мощность в 1800 тыс. дал. В сентябре 1992 года образовано акционерное общество. В настоящий момент ЗАО «ПИНО» производит минеральную лечебно-столовую воду «Семигорская-1»и пиво под торговой маркой «НОВОРОСС».

Лия Пацан