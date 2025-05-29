Работодатели тянут за язык

Работодатели стали чаще искать сотрудников со знанием арабского, шведского, хинди и редких языков. На тенденцию обратил внимание аналитики hh.ru. По итогам исследования они выяснили, что за первый квартал число вакансий с требованием арабского выросло в полтора раза, шведского — на треть, хинди — почти на 40%, а армянского — более чем в три раза. Также втрое увеличилось количество предложения со знанием малайского языка. Правда, всего с трех до девяти вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На какие должности и зарплату могут рассчитывать носители этих языков “Ъ FM” рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова: «Чаще всего знание иностранных языков требуется в вакансиях так называемых белых воротничков. Должности могут быть самые разные. Если мы говорим про армянский язык, то на текущий момент это предложения, связанные с работой в IT-компаниях, например, в службах поддержки пользователей. Также это вакансии, которые могут быть открыты различными диаспорами, позиции для специалистов по работе с ними — такие тоже встречаются. С языками очень многое зависит от конкретной должности.

Например, если мы говорим про вакансию специалиста по поддержке пользователей в IT-компании, то там уровень заработной платы составляет около 30 тыс. руб. И в то же время, например, есть вакансия для комьюнити-менеджера в бизнес-клуб, где тоже требуется знание армянского языка. И там уровень заработной платы уже от 100 до 150 тыс. руб. В первую очередь на уровень заработной платы влияет все-таки не язык как таковой, а именно профессиональная и отраслевая принадлежность. Если говорить про хинди, то тут тоже встречаются вакансии для специалистов технической поддержки, для операторов колл-центра. Из любопытного: была открыта вакансия для стримера со знанием хинди. Переводчики, и есть вакансии для редакторов».

Среди редких языков также пользуются спросом вьетнамский — 62 вакансии. И индонезийский — 54. Однако вопреки росту интереса работодателей, общее число таких позиций снижается, отмечают аналитики hh.ru. Так, уменьшилась доля японского, тайского, финского, португальского, немецкого и французского. А интерес к норвежскому и датскому упал почти вдвое. При этом количество позиций со знанием китайского и испанского сократилось примерно на 5%.

Но английский все равно остается самым востребованным, рассказал “Ъ FM” руководитель сети языковых школ Allada school Дмитрий Орлов: «За последние три года очень сильно прибавил китайский язык, то есть это несколько сотен процентов. Что касается таких языков, как турецкий и арабский, которые были популярны в начале и середине 2022 года, то тенденция к их изучению постепенно слабеет. Не то чтобы сходит на ноль, то есть это выше, чем до 2022 года, но ненамного.

Английский как был в тренде, так и остался. Рост происходит каждый год, но он незначительный. То есть никаких всплесков за последнее время мы не заметили. Растет интерес к онлайн-образованию. Если до пандемии его доля составляла 5-10%, то сейчас — до 70%. То есть мы сократили количество офлайновых площадок втрое. И тенденция остается.

Сколько нужно изучать язык, чтобы выйти с ним на рынок труда? При достаточной вовлеченности в посещение занятий, выполнение домашних заданий, практики внеклассной с нуля язык до уровня работы с зарубежными контрагентами можно достичь в районе полутора-двух лет максимум».

Выручка языковых школ в первом квартале 2025-го увеличилась вдвое, а средний чек за занятие — на 90%, до 1,8 тыс. руб., сообщают в сервисе YCLIENTS. Одновременно доходы частных репетиторов снизились на 15% — до 2 тыс. руб. за занятие.

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Андрей Дубков