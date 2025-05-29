В Ростове прошел форум для некоммерческих организаций и гражданских лидеров

В Ростове состоялся форум лидеров «Формируя Завтра».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО» Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО»

В нем приняли участие представители некоммерческих организаций и общественники из Ростовской области, Луганской и Донецкой Народных Республик. Организатором форума выступил центр поддержки некоммерческих организаций «Атлас НКО» при поддержке Фонда президентских грантов.

Форум открылся в коворкинге «Рубин» тренингами по командной работе, продвижению миссии и развитию сообществ. Участники отмечают, что трехдневное мероприятие стало местом коммуникации работников сферы социальных изменений.

«Некоммерческие организации часто чувствуют выгорание, но при этом жаждут общения. Мы не планировали ярмарку отдельно, просто предложили выступить — и получили шквал заявок. Люди хотят делиться и вдохновлять друг друга», — рассказала проектный менеджер ресурсного центра «Атлас НКО» Екатерина Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО» Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО»

В один из дней форума участники посетили фонд «Я Есть!» и познакомились с практикой сопровождаемого трудоустройства. Кроме того, в галерее «Ростов» в рамках события обсуждалось уличное искусство и превращение города в культурную территорию.

Завершающим мероприятием форума стала «Ярмарка социальных проектов», на которой были представлены десятки проектов, состоялись обсуждения и заключены новые партнерства. «Каждый проект — это отдельная вселенная. Здесь были идеи по инклюзии, паллиативной помощи, образованию, поддержке семей, экологии. Всё — с душой, с верой в перемены», — делятся впечатлениями гости. Спикерами выступили специалисты НКО из разных городов, в том числе из Самары, Москвы, Каргополя (Архангельская область) и Санкт-Петербурга. Специалисты рассказывали о борьбе за права детей с паллиативными заболеваниями и важности комплексной поддержки семей, создании безбарьерной среды и инклюзиии, становлении ремесла и заботы о корнях инструментом социальной поддержки.

АНО «Атлас НКО» ИНН 6165217461