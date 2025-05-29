Фидан назвал важным предложение России о переговорах в Стамбуле 2 июня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал важной инициативу России о переговорах с Украиной в Стамбуле 2 июня. По его словам, Турция видит «позитивный процесс» в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. В ближайшее время он посетит Киев, чтобы обсудить этот вопрос с украинской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Учитывая все аспекты, сторонам нужно место, чтобы сесть и договориться. Конечно, Турция на самом деле идеальный выбор для этого. Как вы знаете, российская сторона заявила об этом сразу после моего визита в Москву. Это важное событие на данный момент»,— сказал Хакан Фидан журналистам, сопровождавших его в поезде по пути из Польши на Украину (трансляцию вел TRT).

По его словам, в Турции он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить позицию Анкары по урегулированию, а также необходимость прекращения огня.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Хаканом Фиданом 26 мая в Москве. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт. Этот же вопрос турецкий министр затем обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. 28 мая глава российского МИДа сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.

Лусине Баласян