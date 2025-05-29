ERR: Эстония установит буи на Нарве в случае отсутствия соглашения с РФ

Эстония установит навигационные буи на Нарве в своих территориальных водах, если по этому вопросу не удастся договориться с Россией, сообщил глава МВД Эстонии Игорь Таро в интервью ERR.

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Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Пограничная река Нарва

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Между Эстонией и Россией нет двустороннего соглашения, позволяющего полностью согласовать установку буев. Эстония направила России предложения по этому вопросу, и если ответа не будет, Эстония установит буи в одностороннем порядке, сказал господин Таро.

Контролировать установку и состояние буев будут специалисты Европейского агентства по охране внешних границ Евросоюза.

В мае 2024 года российские пограничники демонтировали навигационные знаки, установленные Эстонией в водах Нарвы. Российская сторона объяснила свои действия тем, что буи находились в ее территориальных водах.

В ответ Эстония предложила совместно с Россией измерить фарватер реки, чтобы определиться с точным прохождением государственной границы. Власти России не согласились на совместную работу.