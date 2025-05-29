Денис Липаев временно возглавит Ассоциацию банков России

VII съезд Ассоциации банков России (АБР) удовлетворил просьбу президента АБР Анатолия Козлачкова расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Господин Козлачков проработал в должности главы ассоциации немногим больше года. Он был назначен на этот пост в апреле 2024 года на VI съезде АБР, после того как умер его предшественник Георгий Лунтовский, занимавший эту должность с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Липаев

Фото: Ассоциация банков России Денис Липаев

Фото: Ассоциация банков России

Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года. В 1999 году она была переименована в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциацию «Россия»). В сентябре 2017 года ассоциация переименована в Ассоциацию банков России. Сегодня Ассоциация банков России насчитывает более 220 членов. Среди них крупные системообразующие банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк и многие другие, включая банки с участием иностранного капитала, а также малые и средние региональные банки.

До своего назначения Анатолий Козлачков с 2017 года занимал должность вице-президента АБР, курировал правовое направление. Временно исполняющим обязанности главы съезд выбрал вице-президента АБР Дениса Липаева, который пришел на работу в ассоциацию в прошлом году.

Отдел финансов